Приезжие строители избили ребенка за сломанный бордюр в Пермском крае

Родители мальчика призвали власти Пермского края разобраться в ситуации. По их словам, приезжие строители избили их ребенка. Об этом написал Telegram-канал Маsh.

По данным издания, избиение произошло в Александровске. Рядом с дорогой, которую строят, гуляли подростки. Мама одной девочки, которая стала свидетельницей произошедшего, рассказала, что строители начали избивать мальчика, который ничего плохого не сделал. В этом месте был сломан бордюр, и, видимо, строители подумали, что это он сотворил. Хотя, как отметила женщина, у них на улице много слоняется хулиганов, которые могли разломать труды строителей ночью или днем.

Пострадавшему мальчику 13 лет. Его бросали на землю, били в живот, по лицу и обвиняли в поломке. Строитель Артур М. занимался укладкой бордюра. Он уже начал защищать себя в социальных сетях, с уверенностью заявляя, что группа подростков испортила всю их работу. Что касается мальчика, то его, по словам рабочего, просто держали за руки и ждали, когда придут родители. А родители сразу написали заявление в полицию. Сейчас ведется проверка. Официальных комментариев от МВД пока не поступало.