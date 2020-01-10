Приезжие из Азербайджана ограбили водителя такси

Приезжие из Азербайджана брызнули в лицо таксисту из газового баллончика и забрали все ценное: деньги, карты, документы и телефон. Троих подозреваемых задержали, четвертый скрылся. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».