10 января 2020, 13:08
Приезжие из Азербайджана ограбили водителя такси
Накануне четверо мужчин вызвали такси в Санкт-Петербурге. По приезде на улицу Коллонтай вместо оплаты поездки подозреваемые решили напасть на водителя и ограбить его, сообщили «Невские новости».
Приезжие из Азербайджана брызнули в лицо таксисту из газового баллончика и забрали все ценное: деньги, карты, документы и телефон. Троих подозреваемых задержали, четвертый скрылся. По факту ограбления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».