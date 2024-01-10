Происшествия 10 января 2024, 13:23 Приезжего заподозрили в краже инструментов для ремонта лифтов в Москве Подозреваемого в краже инструментов для ремонта лифтов задержали в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали 30-летнего приезжего по подозрению в краже. Предположительно, он вместе с сообщником похитил из бытовки инструменты для ремонта лифтов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудник компании по установке лифтового оборудования рассказал полицейским, что неизвестные взломали строительную бытовку и украли инструменты, цена которых превысила 350 тысяч рублей.

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Прибывшие на место правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что преступников было двое. Одного из подозреваемых удалось найти и задержать в Подмосковье.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого отправили на время следствия в изолятор. Мужчине грозит до шести лет заключения. Его подельника объявили в розыск.

Ранее полицейские задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.