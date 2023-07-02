Происшествия 02 июля 2023, 13:21 Приезжего обвинили в групповом избиении молодых людей у «Пролетарской» в Москве Прокуратура Москвы: мужчину задержали по обвинению в драке около станции «Пролетарская»

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Сотрудники полиции задержали жителя Астрахани, ему предъявили обвинение в избиении двух прохожих у станции метро «Пролетарская». Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным следствия, двое пьяных мужчин вышли из машины такси неподалеку от вестибюля станции метро «Пролетарская». Они подошли к компании незнакомцев и спровоцировали конфликт. Затем злоумышленники безосновательно избили двух молодых людей.

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В ведомстве уточнили, что против нападавших возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве. Одного из причастных удалось найти и задержать. Главным подозреваемым стал 30-летний уроженец Астрахани, его отправили под домашний арест. Сейчас правоохранители разыскивают второго участника группового избиения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее суд на три месяца продлил арест главному фигуранту дела об избиении баскетболиста Шведа.