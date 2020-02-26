26 февраля 2020, 14:16
Приезжего из Киргизии арестовали за содействие террористам
Правоохранители задержали приезжего из Киргизии в Санкт-Петербурге. Его подозревают в содействии террористической деятельности. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
По данным правоохранительных органов, 38-летний мужчина финансировал международную террористическую организацию и пытался склонить двух знакомых присоединиться к ней.
На преступника завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».