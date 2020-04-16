Приемный сын напал на отца с ножом в Петербурге

Пострадавшего 1971 года забрали из квартиры на проспекте Просвещения, 30/1. У него диагностировали колото-резаное ранение правой голени. Мужчина рассказал, что на него напал приемный сын.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.