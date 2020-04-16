    16 апреля 2020, 12:28

    Приемный сын напал на отца с ножом в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    Приемный сын несколько раз пырнул отца ножом во время пьяной ссоры в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали. Об этом написал сайт «Невские новости».

    Пострадавшего 1971 года забрали из квартиры на проспекте Просвещения, 30/1. У него диагностировали колото-резаное ранение правой голени. Мужчина рассказал, что на него напал приемный сын.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.