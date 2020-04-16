16 апреля 2020, 12:28
Приемный сын напал на отца с ножом в Петербурге
Приемный сын несколько раз пырнул отца ножом во время пьяной ссоры в Санкт-Петербурге. Пострадавшего госпитализировали, подозреваемого задержали. Об этом написал сайт «Невские новости».
Пострадавшего 1971 года забрали из квартиры на проспекте Просвещения, 30/1. У него диагностировали колото-резаное ранение правой голени. Мужчина рассказал, что на него напал приемный сын.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.