Приемный отец Дани Милохина спас мужчину на пожаре

Мужчину из горящего дома на Кубани спас приемный отец Дани Милохина — пожарный Дмитрий Тюленев. На очередном выезде ему пришлось спасать собственного соседа, передал портал kp.ru.

Возгорание случилось в станице Гостагаевской под Анапой в частном доме. Сначала люди заметили задымление, потом языки пламени из окон. Огонь охватил весь дом, когда прибыли пожарные. Тюленев решил лично проверить, нет ли внутри людей, зайдя в помещение.

«В сарае, рядом с горящим домом, Дмитрий Тюленев обнаружил человека. Он лежал на полу и весь был покрыт сажей», — сообщили спасатели. Однако же мужчина не пострадал от огня, ему стало плохо из-за задымления. Его срочно вынесли на улицу, сейчас с ним все в порядке.

Ранее Даня Милохин и чемпионка мира по фигурному катанию Женя Медведева завершили поцелуем полуфинальный номер на шоу «Ледниковый период».

Парочку «сводили» между собой в слухах и в фантазиях поклонники с обеих сторон. При этом так или иначе поцелуй присутствовал в каждом из номеров: сначала за ширмой, потом через маску.