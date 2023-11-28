Происшествия 28 ноября 2023, 15:32 Приемные родители избили троих детей в Тюменской области

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Главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер в беседе с изданием URA.RU рассказала об избиении приемными родителями троих детей в деревне Казанка.

По ее словам, дети получали удары из-за малейшей провинности. Несмотря на то, что семья до этого случая оценивалась как положительная, было принято решение лишить родителей опеки.

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Подобный случай зафиксировали и в селе Упорово. Там шестилетняя девочка не только терпела удары, но и была облита кипятком. Родителей привлекли к уголовной ответственности.