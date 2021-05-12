Приехавший в тайгу россиянин стал жертвой медведя

Растерзанный труп предпринимателя нашли в тайге Томской области. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина стал жертвой нападения медведя. Об этом сообщило РИА «Томск» со ссылкой на заявление главы следственного отдела по Тегульдетскому и Зырянскому районам СК России Анатолия Балагура.

Представитель ведомства пояснил, что погибший был предпринимателем, занимавшимся заготовкой леса. В тайгу он приехал со своими коллегами 30 апреля. В сопровождении лесничих они поехали подбирать участки для будущей вырубки.

Мужчина отделился от группы и столкнулся с диким животным.

«Судебно-медицинскую экспертизу уже провели, она показала, что травмы, несовместимые с жизнью, ему нанес медведь», — говорится в заявлении.

В региональном главке СК отметили, что сейчас продолжается опрос свидетелей, которые находились недалеко от места происшествия. По результатам проверочных мероприятий следователи примут решение о заведении уголовного дела.