Эксклюзив 25 мая 2023, 19:08 Приехавший в Подмосковье мужчина домогался гуляющих школьниц Источник «360»: школьницы из Красноармейска столкнулись с домогательствами москвича РИА «Новости»

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Прогулку двух школьниц из Красноармейска городского округа Пушкинский испортил приезжий из Москвы, который сначала преследовал девочек, а после начал требовать от них оральный секс. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

Школьницы возвращались домой после встречи с компанией на заброшенном стадионе. Они заметили, что за ними идет неизвестный мужчина. Испуганные девочки прибавили скорости, но мужчина не отставал.

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Когда злоумышленник догнал девочек, то начал делать им неприличные предложения. Одна из школьниц позвонила родителям и попросила их срочно приехать.

Неподалеку находился молодой человек на мотоцикле. Школьницы попросили его побыть рядом до прибытия родных.

Все это время домогавшийся детей мужчина оставался рядом. Первым на место приехал старший брат одной из девочек вместе с друзьями. В ходе общения мужчина признался, что действительно предлагал девочкам заняться сексом, но уже передумал и дальше так делать не намерен.

Родители школьниц в полицию пока не заявляли, но опубликовали фотографию мужчины в городском чате и призвали внимательнее следить за детьми.