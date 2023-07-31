Происшествия 31 июля 2023, 04:04 Приехавшие в Москву фанаты «Балтики» пострадали от хулиганов Mash: фанатов калининградской «Балтики» в Москве облили зеленкой Официальный канал ФК «Балтика»

Читать 360tv в

Фанатов калининградского футбольного клуба «Балтика», приехавших поддержать игроков в матче против «Спартака» в РПЛ, облили зеленкой около московского отеля «Хаятт». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Нападавший был в маске, он подкараулил болельщиков на выходе из автобуса и плеснул в них зеленкой. Средство попало минимум на 10 человек, сообщил Telegram-канал.

Реклама

По его данным, пострадавшие намерены написать заявление в полицию. На место прибыли правоохранители и скорая помощь.

Калининградский ФК «Балтика» под руководством бывшего футболиста московского ЦСКА Сергея Игнашевича вышла в Российскую премьер-лигу впервые за 25 лет. Матч со «Спартаком» состоится 31 июля. В первом туре РПЛ москвичи обыграли «Оренбург», а калининградцы на выезде уступили «Сочи».

В матче второго тура РПЛ «Локомотив» обыграл воронежский «Факел» со счетом 4:1. В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА, встреча пройдет 5 августа. «Факел» в гостевом матче встретится с «Балтикой» в Калининграде.