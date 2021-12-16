«Приехали пожарная, скорая». Пассажиры рассказали, как самолет опрокинул поливальную машину в Шереметьево

Пассажиры самолета, который случайно уронил поливальную машину в аэропорту Шереметьево, описали случившееся. Их самолет поставили на парковку, а им самим сказали выходить и возвращаться в аэропорт.

«Самолет начали поливать специальной жидкостью от замерзания, а он начал двигаться вперед. Правое крыло зацепило машину, которая нас поливала, и опрокинуло ее. После приехали пожарная, скорая. А дальше мы не видели — нам отключили камеры», — описал события очевидец.

После же к пассажирам обратился персонал самолета с предупреждением о том, что борт могут заменить, а сам лайнер временно отогнали на парковку.

Одна из пассажирок аэробуса заявила, что наверху в будке поливальной машины сидел человек. Другая отметила, что с крылом самолета ничего заметного на первый взгляд не произошло.

«С крылом видно, что все в порядке. То есть столкнули машину не очень сильно», — предположили пассажиры.

Авария в аэропорту Шереметьево произошла с утра 16 декабря. Самолет должен был вылететь из Москвы в Канкун, но задержался из-за того, что сбил поливальную машину.