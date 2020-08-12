«Приехали, когда он был на заднем сиденье». Стебунов усомнился, что Ефремов был за рулем в момент ДТП

«Мы приехали, когда он был на заднем сиденье. Я подбежал к сотруднику ДТП и крикнул: „Это Ефремов попал в ДТП?“ Тот утвердительно ответил. Был он за рулем или нет — пусть установит следствие», — рассказал Стебунов.

По его словам, у Ефремова есть специальный человек, который его возит, а сам артист выпивал, но за руль пьяным не садился.

Ранее Стебунов рассказал, что актер перед роковым ДТП был несколько дней в запое и ему собирались помочь, но опоздали.

Иван Стебунов — близкий друг артиста Михаила Ефремова. Он одним из первых приехал после аварии на Садовом разобраться в происшествии и помочь актеру. Тогда некоторые СМИ предположили, что Стебунов тоже был в машине Ефремова.

Сам обвиняемый в ДТП артист по-прежнему в больнице. Накануне у него подтвердили инсульт. По словам нарколога, причиной мог стать резкий отказ от алкоголя.