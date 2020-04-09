«Приехал погостить из Москвы». Родственник рассказал о захватчике из Пятигорска

Мужчина, захвативший заложников в Пятигорске, приехал к сестре погостить из Москвы. Об этом «360» рассказал мужчина, представившийся его дальним родственником.

«Он приехал погостить из Москвы, ничего не предвещало беды. Итог получился такой. Так он по себе неплохой парень. Спортсмен, преподавал уроки бокса и в Москве, и здесь. Давал уроки фитнеса. Что случилось и как случилось, в абсолютном неведении», — рассказал мужчина.

Инцидент произошел на Ессентукской улице в Пятигорске. Мужчина закрылся в квартире со своей сестрой и племянниками. Он объявил, что взял семью в заложники и потребовал большую денежную сумму. Было ли у него при себе оружие, неизвестно.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сейчас заложники освобождены. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что захватчик страдает от психического расстройства.