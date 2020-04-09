«Приехал погостить из Москвы». Родственник рассказал о захватчике из Пятигорска
«Он приехал погостить из Москвы, ничего не предвещало беды. Итог получился такой. Так он по себе неплохой парень. Спортсмен, преподавал уроки бокса и в Москве, и здесь. Давал уроки фитнеса. Что случилось и как случилось, в абсолютном неведении», — рассказал мужчина.
Инцидент произошел на Ессентукской улице в Пятигорске. Мужчина закрылся в квартире со своей сестрой и племянниками. Он объявил, что взял семью в заложники и потребовал большую денежную сумму. Было ли у него при себе оружие, неизвестно.
По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, сейчас заложники освобождены. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о захвате заложников.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что захватчик страдает от психического расстройства.