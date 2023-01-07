Происшествия 07 января 2023, 23:14 Причины взрыва на газопроводе под Лутугином в ЛНР установят спецслужбы «Луганскгаз»: создан штаб по ликвидации последствий взрыва на газопроводе под Лутугином РИА «Новости»

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Причины взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики устанавливают спецслужбы. Об этом заявили в Telegram-канале ГУП «Луганскгаз».

«Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР», — сказано в сообщении.

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Также создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе.

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Восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов гендиректор предприятия Татьяны Богородько назвала первоначальной целью.

К восстановлению поврежденного газопровода уже приступили сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП «Луганскгаз», добавила пресс-служба в следующем сообщении.

Вечером 7 января на магистральном трубопроводе в районе города Лутугино прогремел взрыв. После этого произошло возгорание. Сейчас сотрудники предприятия ликвидировали возгорание. В результате без газа остались более 10 тысяч абонентов.