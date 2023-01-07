07 января 2023, 23:14
Причины взрыва на газопроводе под Лутугином в ЛНР установят спецслужбы
«Луганскгаз»: создан штаб по ликвидации последствий взрыва на газопроводе под Лутугином
Причины взрыва на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики устанавливают спецслужбы. Об этом заявили в Telegram-канале ГУП «Луганскгаз».
«Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР», — сказано в сообщении.
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Также создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе.
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Восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов гендиректор предприятия Татьяны Богородько назвала первоначальной целью.
К восстановлению поврежденного газопровода уже приступили сотрудники управления магистральных газопроводов ГУП «Луганскгаз», добавила пресс-служба в следующем сообщении.
Вечером 7 января на магистральном трубопроводе в районе города Лутугино прогремел взрыв. После этого произошло возгорание. Сейчас сотрудники предприятия ликвидировали возгорание. В результате без газа остались более 10 тысяч абонентов.
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