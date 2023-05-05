05 мая 2023, 03:19
Причины пожара около Успенки в Тюменской области выяснит прокуратура
Прокуратура Тюменской области организовала проверку обстоятельств пожара вблизи Успенки
Прокуратура Тюменской области инициировала проверку обстоятельств распространения верхового пожара вблизи села Успенка Тюменского района. Сообщение о возгорании поступило 4 мая.
На место выехали областной и районный прокуроры Владислав Московских и Денис Коротаев. Прокурору района Коротаеву поручили проверить и установить причины и условия произошедшего. Также необходимо оценить соблюдение требований противопожарной безопасности в селе.
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Коротаеву поручили проконтролировать размещение пострадавших от пожара сельчан и оказание им социальной помощи в восстановлении документов и получении компенсации в связи с утратой имущества. Ели будут выявлены нарушения, прокуратура предпримет меры.
Из-за пожара, который перекинулся на жилые дома, в Успенке эвакуировали около 80 человек. Пламя тушили 74 человека и 51 единица спецтехники. Дополнительно огонь ликвидировали с воздуха два вертолета МИ-8.
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Прокуратура РФ
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