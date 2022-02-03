Причины пожара на фабрике во Фрязине установит прокуратура
Прокуратура Подмосковья начала проверку по пожару на мебельной фабрике во Фрязине
Проверку по факту пожара на мебельной фабрике во Фрязине начала прокуратура Московской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.
Сотрудники прокуратуры установят причины и обстоятельства пожара, а также оценят действия ответственных лиц.
Пожар на мебельной фабрике во Фрязине начался вечером в четверг, 3 февраля. По данным регионального главка МЧС, пламя распространилось на площади в 7000 квадратных метров. С территории промзоны, где находится горящее предприятие спасатели эвакуировали 70 человек.
По последним данным, огонь удалось локализовать в 20:37. Пожарные не допустили, чтобы пламя перекинулось на другие постройки.
На месте организовали штаб по пожаротушению. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев сообщил, что в данный момент пожарные продолжают проливку, чтобы ликвидировать огонь. На месте работают 90 человек и 32 единицы техники.