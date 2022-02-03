Причины пожара на фабрике во Фрязине установит прокуратура

Проверку по факту пожара на мебельной фабрике во Фрязине начала прокуратура Московской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

Сотрудники прокуратуры установят причины и обстоятельства пожара, а также оценят действия ответственных лиц.

Пожар на мебельной фабрике во Фрязине начался вечером в четверг, 3 февраля. По данным регионального главка МЧС, пламя распространилось на площади в 7000 квадратных метров. С территории промзоны, где находится горящее предприятие спасатели эвакуировали 70 человек.

По последним данным, огонь удалось локализовать в 20:37. Пожарные не допустили, чтобы пламя перекинулось на другие постройки.

На месте организовали штаб по пожаротушению. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев сообщил, что в данный момент пожарные продолжают проливку, чтобы ликвидировать огонь. На месте работают 90 человек и 32 единицы техники.