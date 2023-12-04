Происшествия 04 декабря 2023, 11:09 Причиной жесткой посадки Ми-2 в Ставрополье мог стать отказ двигателя Губернатор Ставрополья Владимиров: Ми-2 мог жестко сесть из-за отказа двигателя РИА «Новости»

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Севший в поле около станицы Незлобной вертолет Ми-2 принадлежал коммерческому предприятию. Причиной жесткой посадки мог стать отказ двигателя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей. На месте находятся экстренные службы, проводятся все необходимые мероприятия», — объявил он.

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Глава региона заявил, что вертолет приземлился недалеко от трассы Пятигорск — Георгиевск в поле у станицы Незлобной около 10:00. Ми-2 принадлежал коммерческой фирме и совершал облет нефтепровода. Владимиров сообщил, что оба члена экипажа не пострадали.

В интернете появились кадры с места жесткой посадки вертолета. «Известия» сообщили, что он упал на бок и получил серьезные повреждения.