Причиной взрыва в жилом доме Владивостока стало самодельное устройство

Взрыв в жилом доме во Владивостоке произошел из-за самодельного устройства. Мужчина пытался изготовить его и хотел показать друзьям. Что-то пошло не так, и механизм взорвался.

Предварительную причину случившегося назвали в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю. Ведомство уже организовало доследственную проверку. Самодельное электрическое устройство хотел смастерить 27-летний местный житель. Его тело, покрытое ссадинами, нашли 31 января в квартире на 1-й Поселковой улице.

«Электрический механизм <…> взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым», — уточнили в ведомстве.

Сам мужчина погиб, еще два человека пострадали. Их доставили в городскую больницу. Подробности о состоянии раненых не приводятся. Медики оказывают им необходимую помощь.

Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Несущие конструкции здания не пострадали, поэтому власти приняли решение не эвакуировать жильцов. Расселение им тоже не требуется.