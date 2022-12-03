03 декабря 2022, 15:52
Причиной взрыва в Одессе стала детонация боеприпаса от установки «Фагот» — СМИ
«Думская»: в Одессе в результате взрыва боеприпаса пострадали восемь человек
Взрыв в Одессе случился после детонации боеприпаса для противотанковой установки «Фагот», сообщило украинское издание «Думская». Журналисты уточнили, что в результате пострадали восемь человек, включая полицейских.
Авторы статьи рассказали, что волонтер из Одессы нашел боеприпас в Николаевской области, взял его в качестве «сувенира» и привез домой. В этот момент его заметили полицейские. Они решили проверить, что мужчина перевозит в машине. Когда они подошли к автомобилю, снаряд сдетонировал. Как итог — восемь пострадавших. Четверо полицейских сейчас в тяжелом состоянии, еще один правоохранитель и трое мирных жителей получили травмы средней степени тяжести.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе вечером 2 декабря. По предварительным данным, снаряд пришел в действие во время задержания мужчины. На место происшествия тут же прибыли бригады медиков и спасателей.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинские посольства по всему миру получили 17 писем со взрывчаткой или частями животных. По мнению министра, так дипломатов пытаются запугать.
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