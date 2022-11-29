Происшествия 29 ноября 2022, 17:12 Причиной взрыва в Челябинске стал подрыв породы в карьере МЧС: взрыв в Челябинске совершили для добычи щебня в одном из карьеров "ВКонтакте"

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Причиной взрыва в Челябинске стали работы в Старосмолинском карьере, рассказали в региональном МЧС. Там уточнили, что подрыв произвели для добычи щебня, сообщил ТАСС.

Сотрудники ведомства проверили информацию от жителей Челябинска, которые сообщили о взрыве со стороны поселка Новосинеглазово. Спасатели отметили, что в карьере добывали щебень, но из-за промерзшего грунта понадобилось больше взрывчатки. В результате работы никто не пострадал, карьер работает в штатном режиме.

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Днем 29 ноября взрывы прогремели в небе над Белгородом. Местные жители предположили, что сработали системы ПВО. По предварительной информации, на земле не обнаружили следов и осколков от возможных снарядов.

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Ранее на Сахалине в пятиэтажном доме случился взрыв. Здание частично обрушилось, погибли 10 человек, включая четырех детей. Причиной ЧП назвали неправильное хранение газового баллона. Спасатели закончили работы на завалах, а власти заявили, что в доме проведут капитальный ремонт, если проживание в нем признают безопасным.