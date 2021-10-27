Причиной взрыва газа в пятиэтажке в Красногорске стала халатность рабочего

Взрыв прогремел в красногорской пятиэтажке из-за ошибки рабочего, который делал ремонт в квартире. Мужчина не перекрыл газ и начал резать трубу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

«По предварительным данным, в квартире проходил ремонт, рабочий резал газовую трубу, не отключив подачу газа. Хозяин квартиры также был на месте», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

По данным пресс-службы, сейчас подачу газа отключили во всем подъезде. Специалистам предстоит выяснить точную причину ЧП. Аварийная бригада уже проверила газопровод — утечек нет. При взрыве никто не погиб и не пострадал.

Газ взорвался в квартире дома в Железнодорожном проезде в Красногорске утром 27 октября. Конструктивные элементы здания остались целыми. Волна только выбила стекла в окне. Министр энергетики Московской области Александр Самарин напомнил о категорическом запрете на самостоятельный ремонт, замену и подключение газовых приборов. Глава ведомства подчеркнул важность проведения своевременного техобслуживания газового оборудования.