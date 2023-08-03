Происшествия 03 августа 2023, 16:36 Причиной пожара в цеху аккумуляторов в Подмосковье назвали нарушение правил безопасности Глава округа Воскресенск: пожар в цеху мог начаться из-за нарушения правил безопасности Телеканал «360»

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Предварительной причиной возгорания в цеху аккумуляторов в селе Ачкасово стало нарушение правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин в Telegram-канале.

«Причины произошедшего уточняются, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ», — рассказал он.

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Во время пожара из здания эвакуировали семь человек. Пострадавших нет. По словам Малкина, ухудшения экологической обстановки не наблюдается. На место возгорания выехала мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинга».

Пожар начался в цеху по производству аккумуляторов, находящемуся на улице Московской, 32е. Спасатели присвоили возгоранию второй ранг сложности. Глава округа уточнил, что на территории склада находились баллоны с кислородом.

Огонь охватил около 400 «квадратов». Крыша здания обвалилась. К тушению привлекли пожарный поезд, 10 расчетов МЧС и подразделение поисково-спасательных работ. Возгорание локализовали. К выяснению причин и обстоятельств пожара подключилась прокуратура Подмосковья.