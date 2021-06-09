Причиной пожара в рязанской больнице назвали короткое замыкание

Пожар в рязанской клинической больнице произошел из-за короткого замыкания в проводке. Китайские аппараты ИВЛ, которыми было оснащено медучреждение, были не готовы к перепадам напряжения.

«Отделение реанимации было оснащено аппаратами ИВЛ китайского производства, плохо приспособленными под российские реалии. В частности, на них не предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. Воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание аппарата. Сам аппарат был исправен», — сообщили «Интерфаксу» в администрации клиники.

Сгоревший аппарат ИВЛ был изготовлен в Шеньчжэне. Его использовали в больнице для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушением функции легких во время операций.

Ночью 9 июня произошел пожар в отделении анестезиологии и реанимации в рязанской больнице имени Семашко. В пожаре погибли три человека. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным ведомства, при пожаре пострадали семь человек, они госпитализированы с отравлениями и ожогами. Ранее власти региона и администрация клиники говорили о восьми пострадавших, среди которых есть медсестра.