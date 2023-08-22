22 августа 2023, 16:02
Причиной пожара в одном из домов Самары стало неосторожное обращение с огнем при курении
Возгорание произошло в одной из квартир дома по улице Краснодонской в городе Самаре. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.
В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 77-летнего мужчины. Также в результате пожара пострадали три человека.
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Отмечается, что по факту гибели жильца следователи проводят проверку.
Пожары
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