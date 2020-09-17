Причиной пожара в красноярской клинике назвали короткое замыкание

Пожар в наркологической клинике Красноярска мог произойти из-за короткого замыкания проводки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Предположительно, короткое замыкание проводки. Это предварительная причина пожара, но это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара», — заявил в ведомстве ТАСС.

В МЧС заметили, что расследование таких ЧП может занимать вплоть до месяца.

Частная наркологическая клиника «Чистый город» сгорела в Красноярске прошедшей ночью. Сообщение о пожаре поступило поздно вечером 16 сентября. С огнем боролись около полутора часов. На место прибыли 55 спасателей и 20 единиц техники.

В результате случившегося погибли четыре человека. Их личности пока не установлены. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, пострадавших подключили к аппаратам ИВЛ. Врачи диагностировали у них ожоги верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Открыто уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое привело к смерти двух и более лиц. Задержана директор «Чистого города». Следователи допрашивают очевидцев событий. В скором времени будут проведены необходимые экспертизы.

Клиника «Чистый город» открылась в 2010 году. В ней мало мест, пациентов не ставят на учет. Они могут проходить лечение конфиденциально.