Происшествия 06 апреля 2023, 13:33 Причиной пожара в кафе Башкирии стало нарушение правил эксплуатации газовых баллонов

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Гострудинспекция Башкирия завершила расследование пожара в кафе Затона, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

В пожаре, который произошел в феврале, пострадали пять работников кафе, один из которых в результате скончался. Медики не смогли спасти жизнь повара, получившего ожоги 90% тела.

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Гострудинспекция пришла к выводу, что причиной пожара стала неправильная эксплуатации газобаллонной системы. Газовые баллоны хранили под лестнице и не обслуживали должным образом, а результате чего и произошла разгерметизация и последующий пожар.

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