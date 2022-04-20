Причиной пожара в гостинице в Краснодарском крае могла стать искра от мангала

Прокуратура проводит проверку по факту пожара, произошедшего в гостевом доме в хуторе Гуамка Краснодарского края. По предварительным данным, причиной могли стать искры от мангала, написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Пожар произошел 18 апреля. Огонь охватил дровяник и перебросился на соседние здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Из гостиничного комплекса эвакуировали 15 сотрудников, написал «Царьград».