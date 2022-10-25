Причиной пожара на заводе Волгограда назвали взрыв бидона с расплавленным алюминием | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 16:18 Причиной пожара на заводе Волгограда назвали взрыв бидона с расплавленным алюминием Источник «360»: взрыв на заводе в Волгограде произошел в цеху с расплавленным алюминием

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Бидоны с расплавленным алюминием осложнили тушение пожара в цеху завода по изготовлению радиаторов в Волгограде. Об этом «360» сообщил осведомленный источник. Собеседник пояснил, что взрыв произошел в ангаре, который присоединен к четырехэтажному производственому зданию.

«Само здание получило сильные повреждения. После взрыва многие люди выбежали на улицу. Все были в шоке. Пожарные и спасатели приехали спустя 30 минут», — подчеркнул источник.

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Собеседник подтвердил, что на месте погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в ожоговый центр больницы № 25. Но он сильно пострадал и выживет ли после полученных травм, неизвестно.

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«Взорвался бидон с горячим алюминием. Цех поделен на две части. В одной стоят восемь штук и в другой столько же. Один бабахнул. Потушить не могут, потому что металл раскаленный, он трещит и взрывается», — добавил источник.

Он отметил, что цех принадлежит компании Forte Metals GmbH. Три месяца назад там уже произошел один пожар, но тогда рабочие потушили все своими силами. После этого на предприятии провели несколько проверок.

В прокуратуре Волгоградской области заявили, что один человек погиб и два попали в больницу после взрыва и пожара на заводе в Волгограде. В ведомстве подчеркнули, что, по предварительным данным, огонь распространился из-за загоревшейся алюминиевой пыли. По данным МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров.