02 февраля 2023, 11:10
Причиной пожара на складе в Нахабине стал поджог
МВД: работник поджег склад в Нахабине из-за конфликта с руководством
Ангар в поселке Нахабино загорелся в результате поджога, подозреваемый задержан. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, правоохранительные органы смогли установить личность возможного виновника пожара, им оказался 41-житель Удмуртии. Его доставили в территориальное подразделение полиции.
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«Мужчина пояснил, что поджег ангар после конфликта с работодателем», — уточнила Петрова.
Она добавила, что сейчас следователи разбираются во всех деталях произошедшего.
Пожар случился в Нахабине вечером 1 февраля. Огонь охватил 700 квадратных метров склада. Спасатели полностью потушили возгорание в 23:00. На месте работали 37 пожарных и 11 единиц техники.
Арендатор ангара Владимир Усов рассказал, что хранил в помещении около 40 тонн различного вторсырья, все оно было подготовлено для переработки. По его словам, точный ущерб от произошедшего пока не установлен.
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