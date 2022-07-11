Причиной подтопления домовладений на Кубани стали сильные дожди

Около 16 домовладений подтопило на Кубани из-за сильных дождей. Об этом ТАСС сообщили представители пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС.

«Поступила информация, что в результате выпадения интенсивных осадков произошло подтопление 16 придомовых территорий, ряда частных домовладений в Славянске-на-Кубани», — сказали они.

По их словам, местная единая дежурно-диспечерская служба по состоянию на 05:30 приняла 63 заявки на откачку воды.

Спасатели уже выехали на место. Для откачки воды используют три передвижные насосные станции. Кроме того, в зону подтопления привезли 41 стационарную канализационную станцию для откачки воды из ливневой системы. Всего на месте работают 48 сотрудников спасательных служб.

Сильные дожди привели к выходу из берегов реки Восточный Дагомыс. В итоге в зоне подтопления оказался не только Славянск-на-Кубани, но и Сочи. Дороги курортного города превратились в один сплошной поток воды.