Причиной отравления школьников в Махачкале стал слезоточивый газ «Черемуха»

Неизвестным веществом, которым отравились старшеклассники в школе № 36 в Махачкале, оказался слезоточивый газ «Черемуха». Его распылили на перемене два девятиклассника.

По данным регионального МВД, газ ученики купили неподалеку от учебного заведения. Теперь правоохранители выясняют, как дети смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу опасное вещество, сообщило РИА «Новости».

Подростков, которые распылили газ, уже установили и доставили в полицию для разбирательства. Тем временем число пострадавших учеников достигло 25. Ранее было известно о 16 отравившихся детях.

В Минобразования Дагестана уточнили, что трое детей находятся в реанимации. Их состояние стабильное. В больницу были также направлены психологи МЧС для оказания помощи пострадавшим ученикам.

В школе организована генеральная уборка с дезинфекцией, здание проветривают. Родителям других детей рекомендовали при выявлении похожих симптомов сразу обращаться к врачам.