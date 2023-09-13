Эксклюзив 13 сентября 2023, 12:58 Причиной отравления школьников в Хабаровском крае назвали норовирус Профессор Аграновский заявил о тяжелом течении заражения норовирусом у детей РИА «Новости»

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Массовое отравление детей произошло в школе поселка Эльбан в Хабаровском крае. Восемь учеников доставили в инфекционное отделение районной больницы. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по результатам анализов заболевших детей у них выявили норовирус. Распространителями заболевания оказались сотрудники пищеблока.

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с «360» заявил, что дети переносят заражение этим возбудителей тяжелее, чем взрослые.

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«Способ передачи норовируса оральный. То есть какие-то частицы зараженного попали через рот. Заболевание не очень опасное и потенциала стать эпидемией у него нет. Вспышки встречаются регулярно», — отметил он.

Профессор добавил, что заражение этим видом возбудителя чаще всего происходит из-за нарушения гигиенических правил. Выход из ситуации только один — чаще мыть руки.

«Люди, которые работают где-либо, они или от рождения невнимательные и пофигисты, или устали что-то соблюдать. <…> Это человеческая природа, понимаете. Как говорил Жванецкий, может, помыть руки тому пацану, который колбу держит? Поэтому тут можно предложить только, чтобы мыли руки, а контролирующим органам — взять ситуацию под контроль», — добавил Аграновский.

Он добавил, что лекарства от норовируса не существует. Поэтому пациентам оказывают только поддерживающее лечение и снимают симптомы. После этого все проходит.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что пищеблок в школе поселка Эльбан закрыли, а зараженных сотрудников отстранили от работы. За детьми и сотрудниками школы, которые находились в контакте с заболевшими, установили наблюдение. Также в школе провели процедуру дезинфекции.

Прокуратура Хабаровского края уточнила, что всего в учебном заведении заразился 21 ученик, из которых восемь попали в больницу. По результатам проверки надзорного ведомства следователи завели уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей.