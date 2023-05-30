Происшествия 30 мая 2023, 18:21 Причиной обрушения трибун в Ростове-на-Дону стал сильный ветер Глава гордаминистрации Логвиненко: трибуны в Ростове-на-Дону обрушил сильный ветер

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Причиной обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону стал сильный порыв ветра. Об этом в своем Telegram-канале написала глава гордаминистрации Алексей Логвиненко.

«При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна», — написал он.

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Ранее стало известно, что на территории областной спортивной школы № 5 проходил турнир среди школьников. В результате стихии на спортплощадке рухнули трибуны. Погибла женщина, пострадало 14 человек, 10 из них — дети.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работают расчеты пожарных и спасателей. Пострадавших направили в больницы.

Также в ведомстве сообщили, что объявили в регионе на ближайшие два дня — 31 мая и 1 июня — штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, ливни с грозой и градом. Спасатели просят людей быть внимательными и острожными.