Причиной обрушения крыши в кафе Новосибирска назвали «вопиющую безответственность»

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Facebook.

Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки. Необходимо принять все меры, чтобы избежать повторения таких случаев. Анатолий Локоть.

Глава города подчеркнул, что помещение не предназначалось для проведения массовых мероприятий — до этого его использовали для хозяйственных нужд. Прокуратура выяснила, что оно принадлежит ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН. Сейчас следователи разбираются, каким образом в здании начали проводить молодежные вечеринки.

Обрушение крыши раздевалки произошло в Новосибирске утром 2 февраля. Из-за скопившегося на крыше снега пристройка не выдержала. Под обломками оказались пятеро молодых людей — двое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии, еще одна девушка погибла. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.