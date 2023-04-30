Происшествия 30 апреля 2023, 20:30 Причиной крупного пожара в Курганской области назвали детскую шалость Власти Курганской области: пожар в Мишкинском округе случился из-за поджога камышей детьми РИА «Новости»

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Крупный пожар в Мишкинском районе в Курганской области мог произойти из-за поджога детьми камышей. Об этом пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

«Сейчас в Мишкинском округе спасатели продолжают борьбу с крупным пожаром. Его причиной которого стала, по предварительной информации, детская шалость — два ребенка рыбачили и подожгли камыш», — говорится в сообщении.

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Также серьезное возгорание оперативно тушили в одном из садовых товариществ Кетовского округа. Здесь причиной пожара назвали работы, которые несмотря на все запреты проводил председатель кооператива. В результате пострадали заборы дач, до строений огонь не добрался.

Также глава Кетовского округа сообщил о задержании жителя села Бараба, который поджигал сухую растительность на местном кладбище.

Ранее сильный пожар тушили в садоводстве «Полянка-2» в Курганской области, пламя охватило 25 строений на площади 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали больше 60 огнеборцев.

Из-за сильного лесного пожара на территории Кетовского района и Кургана ввели режим чрезвычайной ситуации.