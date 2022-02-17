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    17 февраля 2022, 05:01

    Причиной эвакуации школьников в Красноярске стала бутылка с проводами

    Арина Бобкова

    В Красноярске начата проверка в связи с эвакуацией школьников по причине найденной в коридоре учебного здания бутылки с проводами.

    Как сообщает newizv.ru, о найденном подозрительном предмете полицейские узнали от директора школы.

    Силовики был вынуждены срочно эвакуировать всех находящихся в здании школы. После обследования предмета взрывотехниками, оказалось, что это обычная пластиковая бутылка в пакете, в которой лежали провода.

    Как показали кадры видеозаписей с камер наблюдения, бутылку на подоконник положили двое школьников 2008 и 2007 годов рождения. На учете в ПДН они не состоят. Сейчас полиция выясняет причины их поступка.