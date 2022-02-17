Причиной эвакуации школьников в Красноярске стала бутылка с проводами

В Красноярске начата проверка в связи с эвакуацией школьников по причине найденной в коридоре учебного здания бутылки с проводами.

Как сообщает newizv.ru, о найденном подозрительном предмете полицейские узнали от директора школы.

Силовики был вынуждены срочно эвакуировать всех находящихся в здании школы. После обследования предмета взрывотехниками, оказалось, что это обычная пластиковая бутылка в пакете, в которой лежали провода.

Как показали кадры видеозаписей с камер наблюдения, бутылку на подоконник положили двое школьников 2008 и 2007 годов рождения. На учете в ПДН они не состоят. Сейчас полиция выясняет причины их поступка.