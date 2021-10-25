Названа предварительная причина взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах

По предварительным данным, взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Газ взорвался в квартире на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах во второй половине дня 25 октября. Взрывная волна разрушила перекрытия между двумя этажами. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Травмы получили ребенок 2010 года рождения и его брат 2004 года рождения. Как рассказали в Минздраве Татарстана, 11-летнего мальчика отвезли в больницу. Второго пострадавшего осматривают врачи скорой помощи.

На месте ЧП работают группировка спасателей в составе 90 человек и 35 единиц техники. Также туда приехала оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции оцепили место происшествия.

Правоохранители обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд и движение спецтехники в районе взрыва. В управлении МВД по Татарстану отметили, что в случае необходимости работники ведомства в кратчайшие сроки восстановят необходимые документы пострадавших.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На базе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии (843) 288-45-63.

Уголовное дело о проведении небезопасных работ или предоставлении небезопасных услуг возбуждено после взрыва в Набережных Челнах.