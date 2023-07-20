Происшествия 20 июля 2023, 15:43 Причастных к смертельной атаке БПЛА на поселок в Крыму установят следователи СК: следователи установят причастных к атаке беспилотника на поселок в Крыму РИА «Новости»

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Обстоятельства атаки беспилотника на поселок в Крыму, жертвой которой стала 14-летняя девочка, установят следователи СК России. О начале проверки сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете обратили внимание, что при атаке БПЛА повреждения получили несколько административных зданий.

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На месте происшествия работают сотрудники регионального ГСУ СК РФ, а также специалисты экстренных служб республики.

«Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — заключили в пресс-службе.

О гибели девочки-подростка утром 20 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Повреждения зафиксировали у четырех административных зданий, добавил он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Ее семье окажут всю необходимую поддержку, заключил Аксенов.

Девочка не дошла до дома около 100 метров. Когда произошла атака, она встречала рассвет с подругой.