Происшествия 16 августа 2023, 17:30 Причастность ВСУ к подрыву грузовика в Донецке на мине «Лепесток» не подтвердилась РИА «Новости»: в Донецке подорвавшую грузовик мину «Лепесток» подкинули не ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ не подкидывали мину ПФМ-1 «Лепесток» в центре Донецка, на которой во вторник, 15 августа, подорвался гражданский грузовик. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах города.

«В Ворошиловском районе разброса мин не было. Вероятнее всего, мину просто кто-то выкинул», — констатировал собеседник агентства.

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Он указал, что в центральных районах Донецка стали реже фиксировать дистанционное минирование улиц «Лепестками» со стороны ВСУ. Чаще всего украинские подразделения усеивают минами окраины города.

В самом Ворошиловском районе сообщений о минировании не было несколько месяцев, отметил источник.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщал, что грузовой автомобиль наехал на противопехотную фугасную мину «Лепесток» в центре города.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявлял, что в поселке Доломитное Никитовского района Горловки мужчина подорвался на ПФМ-1 «Лепесток». По словам Пушилина, за последний год в республике от мин этого типа пострадали 126 мирных жителя, в том числе 11 детей.