Несколько заложников в Гавре (Франция) освобождены. В банке удерживают еще троих. Вооруженный мужчина не намерен сдаваться.

На место прибыл спецназ, сообщают местные СМИ. Всего преступник удерживал в отделении шесть человек. Он требовал мотороллер, чтобы покинуть место преступления.

Видео: Twitter

Полиция сообщила, что у мужчины есть пистолет. Его личность была установлена. Оказалось, что он известен правоохранителям своей психической неуравновешенностью и рядом уголовных преступлений.

Мужчина захватил банк днем 6 августа — около 18:00 по московскому времени. Пресса пишет, что выстрелы за все это время не раздавались, с захватившим заложников ведутся переговоры.

Среди требований преступника — «освобождение палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле». Также он хочет, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.