Прибайкалье тряхнуло на 3,9

На западе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Подземный толчок зафиксировали вечером воскресенья в 27 километрах от населенного пункта Сорок.

Его эпицентр находился в 25-30 километрах от приграничной с Монголией территории, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность толчков в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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Землетрясения в западной части Бурятии и Иркутской области не редкость. Они периодически происходят и в сопредельных районах Монголии и в Туве. На этой территории значительная сейсмоактивность, напомнил «Интерфакс», наблюдается с конца 2011 года.