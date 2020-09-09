При загрузке мусора в Подмосковье произошел химический пожар
«Возгорание мусора уже ликвидировано», — заявили там.
В группе «Подслушано Электрогорск» во «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошел на Советской улице.
«Вроде бахнуло что-то в машине мусорной», — написала пользовательница Тамара, приложив снимки кучи мусора около баков, а также пожарной и полицейской машин, стоящих поодаль.
«Опять загорелось, тушат», — добавила Катюся.
На одном из снимков пользовательницы виден густой дым или туман около мусорной площадки. На другом фото у потушенной мусорки находятся пожарная машина, мусоровоз и трактор.
По данным Mash, задымление было химическим — едкий запах почувствовал водитель мусоровоза, когда приступил к погрузке.
Отходы начали дымиться, сотрудник вызвал спасателей. Оказалось, что среди мусора был бромид алюминия. При обычных условиях это порошок. Он очень энергично реагирует с водой, выделяя много тепла.