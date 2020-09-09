При загрузке мусора в Подмосковье произошел химический пожар

В подмосковном Электрогорске произошел пожар на мусорной площадке. Эту информацию «360» подтвердили в пресс-службе МЧС.

«Возгорание мусора уже ликвидировано», — заявили там.

В группе «Подслушано Электрогорск» во «ВКонтакте» сообщили, что инцидент произошел на Советской улице.

«Вроде бахнуло что-то в машине мусорной», — написала пользовательница Тамара, приложив снимки кучи мусора около баков, а также пожарной и полицейской машин, стоящих поодаль.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Опять загорелось, тушат», — добавила Катюся.

На одном из снимков пользовательницы виден густой дым или туман около мусорной площадки. На другом фото у потушенной мусорки находятся пожарная машина, мусоровоз и трактор.

Источник фото: «ВКонтакте»

По данным Mash, задымление было химическим — едкий запах почувствовал водитель мусоровоза, когда приступил к погрузке.

Отходы начали дымиться, сотрудник вызвал спасателей. Оказалось, что среди мусора был бромид алюминия. При обычных условиях это порошок. Он очень энергично реагирует с водой, выделяя много тепла.