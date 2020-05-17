17 мая 2020, 10:15
При взрыве в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных
Одиннадцать пожарных получили ожоги из-за взрыва, который прогремел во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал капитан пожарной службы города Эрик Скотт, сообщило NBC.
«К сожалению, 11 пожарных получили ожоги», — отметил он.
Возгорание удалось полностью потушить за два часа.
Одноэтажное коммерческое здание вспыхнуло вечером 16 мая в центре Лос-Анджелеса. В строении хранились масла. На место ЧП приехали 230 пожарных. Во время тушения пожара произошел взрыв. Пострадавших профессионалов госпитализировали.
Почему здание загорелось, пока выясняется.