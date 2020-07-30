Не менее 11 человек пострадали при взрыве в Японии. Видео

В городе Корияма префектуры Фукусима произошел сильный взрыв, в результате которого были ранены 11 человек. Предположительно, взорвался газ в ресторане. Здание почти полностью уничтожено. Возгорания не наблюдается.

Как сообщило японское общественное телевидение (телеканал NHK), от взрывной волны пострадали соседние здания, отделение банка и школа, в которой вылетели стекла. От здания ресторана остался только каркас. В радиусе 100 метров были выбиты окна в жилых домах.

Двое из одиннадцати пострадавших не могли передвигаться самостоятельно. В Toho Bank пострадали двое сотрудников отделения и двое клиентов, пользовавшихся банкоматами.

Полиция опасается повторного взрыва и попросила людей не приближаться к месту происшествия.