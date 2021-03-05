При взрыве у ресторана в Сомали погибли 20 человек

В столице Сомали рядом с популярным рестораном раздался взрыв. Погибли минимум 20 человек, порядка 40 пострадали.

Заминированный автомобиль взорвался у заведения Luul Yemeni в Могадишо, которое находится недалеко от порта. Об этом сообщил портал Africa News.

По официальным данным, погибли около 20 человек. Ранения различной степени тяжести получили еще 40.

«Взрыв был очень сильным, вызвал значительные разрушения и привел к жертвам среди гражданского населения», — сказали представитель местных властей.

Ресторан, пишут СМИ, также находится недалеко от центральной тюрьмы, которую часто посещают официальные лица.

Ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако бомбу, по имеющимся данным, активировал смертник.