При взрыве на трикотажной фабрике в Борисоглебске пострадали две сотрудницы

В формировочном цехе трикотажной фабрики в Борисоглебске в четверг, 3 декабря, предположительно, взорвался парогенератор. В результате пострадали два человека.

Две сотрудницы предприятия «Борисоглебский трикотаж» пострадали из-за сильного хлопка в одном из цехов. Об этом сообщает «TV Губерния» со ссылкой на региональный Следственный комитет.

В МЧС «360» сообщили, что взрыва и горения на фабрике не было.

С травмами госпитализировали женщин 43 и 49 лет. Пока неизвестно, в каком они состоянии. На месте происшествия работают следователи.