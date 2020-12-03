03 декабря 2020, 14:15
При взрыве на трикотажной фабрике в Борисоглебске пострадали две сотрудницы
В формировочном цехе трикотажной фабрики в Борисоглебске в четверг, 3 декабря, предположительно, взорвался парогенератор. В результате пострадали два человека.
Две сотрудницы предприятия «Борисоглебский трикотаж» пострадали из-за сильного хлопка в одном из цехов. Об этом сообщает «TV Губерния» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
В МЧС «360» сообщили, что взрыва и горения на фабрике не было.
С травмами госпитализировали женщин 43 и 49 лет. Пока неизвестно, в каком они состоянии. На месте происшествия работают следователи.