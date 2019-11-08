  • При взрыве на НПЗ в Сирии погиб сотрудник

    08 ноября 2019, 00:24

    Кирилл Фролов

    В сирийском городе Баньяс произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе. В результате один сотрудник НПЗ погиб, еще два человека пострадали, сообщило издание Al-Masdar News.
    При взрыве на НПЗ в Сирии погиб сотрудник

    По его данным, на заводе взорвалась автоцистерна с нефтепродуктами. По информации радиостанции Sham FM, взрыв произошел из-за технической ошибки.

    В свою очередь, государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщил, что взрыв автоцистерны случился во время ремонта на НПЗ.

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    В этот же день запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя отвественность за атаку на автоцистерны с топливом в провинции Ракка, писал Al-Masdar. Топливо принадлежало сирийскому правительству, цистерны шли по территории, контролируемой «Сирийскими демократическими силами» — отрядами курдов.

    Основная часть сирийской нефтедобычи находится под контролем курдов и военных США. Ранее Пентагон заявил о том, что прибыль от продажи этой нефти идет «Сирийским демократическим силам».