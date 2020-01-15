При взрыве на химзаводе в Каталонии 8 человек пострадали, 1 погиб

Они получили серьезные ожоги. Еще один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Остальные пятеро получили небольшие травмы.

По данным службы гражданской обороны, смерть одного жителя наступила в результате обрушения в доме, стоящем около завода.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне. Это выясняет посольство РФ в Испании.

Пожар и взрыв произошли на заводе по производству оксида этилена и другого химического сырья в приморском городе Таррагона. Предприятие принадлежит компании IQOXE.