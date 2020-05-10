При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 8 человек

Инцидент произошел в городе Георгиевск, в 200 километрах к юго-востоку от Ставрополя. Пострадавших госпитализировали, добавил собеседник агентства.

По его словам, пострадали люди, отмечавшие праздник во дворе частного дома. Всего там собрались около 18 человек.

«Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату», — заявил источник.

По данным собеседника Life Shot в экстренных службах, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Telegram-канал «112» сообщил, что взрыв произошел во время празднования дня рождения в поселке Приэтокский в Георгиевском городском округе.

В отделе МВД по Георгиевскому городскому округу сообщили «360», что изначально в полицию поступила информация о возможном взрыве газового баллона. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.